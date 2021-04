EN VIVO ONLINE: dónde ver Real Madrid - Chelsea por internet en streaming y TV

Zidane y Tuchel pelean por la Champions League, el trofeo que puede salvar la temporada de ambos, en la ida de las semifinales.

Real Madrid y Chelsea abren las semifinales de la Champions League en medio de tanta polémica luego de la fallida creación de la Superliga.

Ambos equipos se ven las caras en una situación un tanto similar. Por un lado, los ingleses pelean por asegurar un cupo en la próxima edición del certamen de la UEFA, mientras que el cuadro español aún mantiene vivas sus esperanzas de ganar LaLiga.

Para este duelo de ida, Zinedine Zidane no podrá contar con Sergio Ramos, Fede Valverde, Ferland Mendy y Lucas Vázquez por lesión, pero si tendrá el ansiado regreso de Toni Kroos para liderar el mediocampo. Mientras que por los Blues, Mateo Kovacic no verá acción contra su ex equipo.

El partido promete muchas emociones y goles, por ello en Goal te traemos toda la información y las alternativas para seguir el encuentro de ida.

¿CUÁNDO ES Y A QUÉ HORA JUEGA EL REAL MADRID VS. CHELSEA?

PARTIDO Real Madrid - Chelsea FECHA Martes, 27 de abril ESTADIO Estadio Alfredo Di Stéfano, Madrid (España) HORARIO 21:00 de España; 14:00 de México y Colombia; 15:00 de Chile y 16:00 de Argentina

¿DÓNDE VER REAL MADRID VS. CHELSEA POR TV EN VIVO

Para disfrutar el partido de ida de la Champions League por televisión totalmente en vivo, en España está disponible en Movistar Liga de Campeones y LaLiga TV Bar. Para Sudamérica el encuentro se puede ver a través de los canales de ESPN, mientras que en México se mira por la señal de ESPN y FOX Sports.

ZONA CANAL HORARIO España M. Liga de Campeones UHD (M441 O115)

M. Liga de Campeones (M50 O114)

LaLiga TV Bar 21:00 Sudamérica ESPN

ESPN 2 ARG: 16:00; CHI: 15:00; COL: 14:00 México ESPN

FOX Sports

FOX Sports 2

ESPN 2 14:00

¿CÓMO VER ONLINE EN STREAMING EL REAL MADRID VS. CHELSEA?

Se podrá acceder al partido por internet, mediante las plataformas de streaming de los distintos cableoperadores: ESPN Play, Blue to Go, FOX Play, Movistar+ y Orange TV. Todas están disponibles como apps para PC, Smartphones, tablets, Play Station y Smart TV's.