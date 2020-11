EN VIVO ONLINE: dónde ver Colo Colo - Curicó Unido por internet en streaming y TV

Este miércoles vuelve a rodar el balón para en el Campeonato Nacional 2020. En el cierre de la vigésima fecha, el equipo de Gustavo Quinteros recibe a buscando un triunfo que les permita salir del incómodo último lugar del certamen. Pero la tarea no será fácil, puesto que al frente tendrán a la escuadra Albirroja que viene de cinco fechas sin conocer de derrotas.

De hecho, saltarán a la cancha del Estadio Monumental en el quinto casillero, merced a 31 puntos, por lo que buscarán aprovechar el mal momento del Cacique para acercarse a los primeros lugares. Eso sí, la tienda alba llega a esta cita tras ganar sus últimos dos juegos de local, el último frente a .

Cabe destacar que el elenco de la Séptima Región venció al Popular en solo dos de sus ocho enfrentamientos en Primera División (3E 3D); pero fue en los dos más recientes, en 2019 y 2020.

El partido se jugará hoy miércoles 25 de noviembre a las 18:00 hora chilena en el Estadio Monumental, sin público por la emergencia del coronavirus. El compromiso será transmitido por CDF Premium y CDF HD. Vía streaming online, va por Estadio CDF. Además, para los clientes de CDF Premium o HD, se puede mirar en Movistar Play, DirecTV GO, Entel TV o VTR Play.

