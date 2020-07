EN VIVO ONLINE: cómo ver Manchester United vs. Southampton en streaming y TV, por la Premier League

Los Red Devils necesita una victoria para meterse en los puestos de Champions League.

vive un gran momento en la Premier League, al punto que ahora mismo está a un paso de desplazar al Leicester del cuarto puesto y soñar con el boleto a la . Un escenario que hasta hace tan solo unos meses era prácticamente imposible de imaginar.

Los Red Devils ahora enfrentan al , un equipo que no se juega prácticamente nada y que no tiene mayores aspiraciones más que el honor de culminar la temporada de la mejor manera. Sin embargo, es un rival de cuidado: hace poco venció al por la mínima.

En Goal te contamos de las opciones para mirar este importante duelo, que cierra la Jornada 35 de la Premier League:

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Manchester United vs Southampton FECHA Lunes, 13 de junio ESTADIO Old Trafford HORARIO 21:00 de , 16:00 de , 15:00 de y 14:00 de y

ALINEACIONES PROBABLES

Manchester United : De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba, Matic, Fernandes; Greenwood, Rashford y Martial.

Southampton: McCarthy; Walker-Peters, Stephens, Bednarek, Bertrand; Ward-Prose, Romeu; Armstrong, Redmond; Ings y Adams.

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de DAZN en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por streaming, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play y por DirecTV GO, aunque la transmisión de TV corresponde a ESPN 3. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España DAZN DAZN Sudamérica ESPN y DirecTV GO ESPN Play y DirecTV Go México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.