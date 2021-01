EN VIVO ONLINE: Cómo ver Liverpool vs Manchester United por internet en streaming y canal de TV

El campeón de la Premier League recibe a los Red Devils en un duelo clave por el liderato del campeonato inglés.

La Premier League tiene a varios equipos peleando por el liderato, siendo y los dos primeros en la tabla de posiciones. Ambos se enfrentan este domingo en Anfield Road, con la obligación de sumar los tres puntos para mantener la ventaja sobre y Leicester.

Los Reds tienen tres partidos consecutivos sin sumar de a tres en la Premier League, por lo que necesitan recuperarse cuanto antes con una victoria. No obstante, el reto se antoja complicado debido al gran momento que viven los Red Devils, que no pierden un partido de liga desde el pasado 1 de noviembre.

En Goal te presentamos todo lo que debes saber del partido:

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Liverpool - Manchester United FECHA Domingo, 17 de enero ESTADIO Anfield Road HORARIO 13:30 de y , 10:30 de , 11:30

HORA DEL PARTIDO, DÓNDE VERLO POR TV Y STREAMING

El partido se jugará este domingo 17 de diciembre de 2021. En Latinoamérica, el partido estará disponible vía ESPN Play y DirecTV GO en smart TVs, tablets, computadores, iOS y Android. En México se puede ver a través de Blue to Go.