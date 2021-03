EN VIVO ONLINE: Cómo ver Atlético Madrid vs. Real Madrid por LaLiga en Internet y streaming

La liga se puede definir en el derbi madrileño más esperado de los últimos años.

Ver un derbi madrileño causa mucha emoción, pero el que está por disputarse puede desencadenar en el próximo campeón de LaLiga. En partido correspondiente a la Jornada 26, Atlético de Madrid y Real Madrid se ven las caras con tan solo cinco puntos de diferencia en la clasificación.

No todo es miel sobre hojuelas, porque el partido tendrá varias bajas. Por los Colchoneros, José María Giménez no está disponible por una lesión en el muslo. Por los merengues no están Carvajal, Sergio Ramos, Eden Hazard y Mariano Díaz. En duda se mantienen Karim Benzema y Éder Militao.

Pese a ello, el duelo pinta para ser espectaculer y en Goal te mostramos las diferentes alternativas para seguir el compromiso.

¿CUÁNDO Y DÓNDE ES EL DERBI MADRILEÑO ATLÉTICO MADRID VS. REAL MADRID?

PARTIDO Atlético Madrid - Real Madrid FECHA Domingo, 7 de marzo ESTADIO Estadio Metropolitano, Madrid HORARIO 16:15 España, 12:15 Argentina y Chile, 10:15 Colombia y 09:30 México

¿CÓMO VER EN VIVO POR TV EL ATLÉTICO MADRID VS. REAL MADRID?

Para España, el partido se puede ver en televisión a través de Movistar La Liga y LaLiga TV Bar. Para sudamérica está disponible en DIRECTV Sports y en México se mira por SKY Sports.

ZONA CANAL HORARIO España Movistar LaLiga (M46 O110)

M. LaLiga UHD (M440 O111)

M. LaLiga 1 (M47 O112)

LaLiga TV Bar 16:15 Sudamérica DIRECTV Sports (610-619) 12:15 de ARG y CHI; 10:15 de COL México SKY Sports (504-546) 09:15

¿CÓMO VER ONLINE Y STREAMING?

Se podrá acceder al partido a través de las plataformas de streaming de los distintos cableoperadores: SKY Sports, DIRECTV Sports y Movistar+. Las tres están disponibles como apps para PC, Smartphones, tablets, Play Station y Smarts TV.