EN VIVO ONLINE: cómo ver Arsenal vs. Liverpool en streaming y TV, por la Premier League

Gunners y Reds protagonizarán el partido más emocionante de esta semana en el campeonato inglés.

La Premier League continúa, y tiene su duelo más emocionante de la Jornada 36 en el Emirates Stadium. recibirá al , en un duelo que los Gunners deben ganar sí o sí para mantenerse en pelea de puestos europeos.

Por su parte, los Reds pueden seguir peleando por el récord de puntos, buscando reponerse después del empate el pasado fin de semana contra el . Seguramente Klopp usará lo mejor que tiene a disposición, esperándose un duelo espectacular y con llegadas en ambas áreas.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Arsenal vs Liverpool FECHA Miércoles, 15 de julio ESTADIO Emirates Stadium HORARIO 21:15 de (16:15 de , 15:15 de , y 14:15 de y )

LAS ALINEACIONES PROBABLES

El Arsenal jugaría con Emiliano Martinez; Sokratis, David Luiz, Rob Holding; Cedric Soares, Joe Willock, Granit Xhaka, Bukayo Saka; Nicolas Pepé, Alexandre Lacazette, Reiss Nelson.

Por su parte, el Liverpool utilizaría a Alisson, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andy Robertson; Fabinho, Alex Oxlade-Chamberlain, Gini Wijnaldum; Mohamed Salah, Sadio Mané, Roberto Firmino.

¿CÓMO LLEGAN?

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de DAZN en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por stre, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play y por DirecTV GO. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España DAZN DAZN Sudamérica ESPN 2 Y DirecTV ESPN Play y DirecTV Go México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.