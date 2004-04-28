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UEFA Nations League A - Jornada 5 13 nov 2026 - 14:45 Johan Cruijff ArenA

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Cómo ver Holanda vs Grecia - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Holanda recibe a Grecia en el Johan Cruijff ArenA de Ámsterdam en un partido decisivo de la fase de grupos de la UEFA Nations League A. Ambas selecciones llegan empatadas a ocho puntos en el Grupo 2, con el liderato en juego en el último tramo de la competición.

Xavi Hernández afronta este encuentro con algunas bajas importantes. Virgil van Dijk y Brian Brobbey han causado baja por lesión y no han sido reemplazados en la convocatoria, por lo que el técnico español contará con 23 jugadores disponibles. Sepp van den Berg fue llamado posteriormente como refuerzo defensivo.

El regreso de Frenkie de Jong al equipo ha abierto un debate táctico en el centro del campo. El centrocampista del Barcelona ha dejado claro que su posición es la de mediocentro, y tanto él como Joey Veerman se perfilan como opciones para el doble pivote. Justin Kluivert también está de vuelta en la selección tras pasar por un exhaustivo proceso de evaluación por parte del cuerpo técnico.

Grecia llega invicta a este duelo y ha sido la sorpresa del grupo. El equipo de Ivan Jovanovic suma una victoria ante Alemania, un triunfo sobre Serbia y el empate a dos goles del partido de ida ante los neerlandeses. Vangelis Pavlidis, Christos Tzolis y Dimitrios Kourbelis han sido los grandes artífices de este rendimiento.

El seleccionador griego ha advertido que su equipo aspira a metas más ambiciosas de las que se planteaban al inicio de la competición, y ve este partido como la oportunidad de consolidar ese proyecto. La eliminatoria de cuartos de final está al alcance de ambas selecciones.

El ganador de este partido tendrá ventaja para terminar primero en el grupo. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Holanda afronta el partido sin Virgil van Dijk ni Brian Brobbey, ambos descartados por problemas físicos y sin sustituto designado en la convocatoria inicial. Xavi Hernández llamó posteriormente a Sepp van den Berg como refuerzo en la línea defensiva. No hay información confirmada sobre el once probable y se añadirán más detalles conforme se acerque el partido.

Grecia no registra lesiones ni sanciones confirmadas de cara a este encuentro, por lo que Ivan Jovanovic podría contar con toda su plantilla disponible. El once titular se dará a conocer más cerca del inicio del partido.

Forma

Holanda acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos, con ocho goles a favor y seis en contra. El resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante Serbia el 4 de octubre. Antes, empataron 2-2 con Grecia y ganaron 1-2 en Belgrado. Su única derrota en ese período llegó ante Marruecos en el Mundial, con eliminación en los penaltis tras un 1-1.

Grecia también presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros, con cinco goles marcados y cuatro encajados. Su partido más reciente fue un empate sin goles ante Alemania el 4 de octubre. Antes habían ganado 1-0 en Alemania y vencido 2-1 a Serbia. Su única derrota en ese tramo fue un amistoso ante Italia por 0-1 en junio.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones fue el empate 2-2 en Atenas el 1 de octubre de 2026, en la primera jornada de esta misma fase de grupos de la Nations League. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, Holanda suma dos victorias, Grecia una y dos partidos han terminado en empate, incluyendo victorias neerlandesas por 3-0 en casa y 0-1 fuera en la fase de clasificación para la Eurocopa en 2023.

Clasificación

Grp. 2 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Holanda HOL 4 2 2 0 7 5 +2 8 W D W D 2 Grecia GRE 4 2 2 0 5 3 +2 8 D D W W 3 Alemania ALE 4 1 2 1 3 2 +1 5 D W L D 4 Serbia SER 4 0 0 4 3 8 -5 0 L L L L Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso

En el Grupo 2 de la UEFA Nations League A, Holanda ocupa la primera posición y Grecia la segunda.