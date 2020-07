EN VIVO ONLINE: cómo ver Real Madrid vs. Alavés via streaming, por LaLiga 2019/20

Los de Zidane necesitan una victoria para ponerse un paso más cerca de la consagración en el campeonato español.

tiene la Liga servida, y ahora solo depende de sí mismo para conseguir el título. Sin embargo, en el camino tendrá un duro adversario en la Jornada 35. Y es que el visitará el Estadio Alfredo Di Stefano con la misión de sumar de a tres para no peligrar con el descenso.

Los Merengues han sido el equipo más arrollador de Europa en el reinicio de las actividades, ganando sus seis compromisos disputados hasta el momento, mientras que su rival de turno no tiene margen de maniobra, pues una derrota lo condenaría a estar a tan solo tres puntos del .

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Real Madrid - -FECHA Jueves 2 de julio del 2020 ESTADIO Estadio Alfredo Di Stefano HORARIO 22:00 de (17:00 de , 16:00 de , y 15:00 de y )

ALINEACIONES PROBABLES

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Casemiro, Kroos, Isco; Vinicius, Benzema, Vinicius.

Más equipos

Alavés: Roberto; Adrián Marín, Ely, Laguardia, Navarro, Burke, Camarasa, Fejsa, Édgar Méndez, Lucas y Joselu.

¿CÓMO LLEGAN?

LO QUE TIENES QUE SABER

El Real Madrid ha ganado 11 de sus últimos 12 partidos ante el Alavés en (1D), y la única derrota en este período fue a domicilio, 1-0 en octubre de 2018.

En el Santiago Bernabéu, el Real Madrid ha ganado sus últimos siete encuentros ante el Alavés en LaLiga anotando una media de 3.7 goles por encuentro, y sin recibir ningún gol en los últimos cuatro.

Nunca se ha producido un empate en los enfrentamientos entre Real Madrid y Alavés en LaLiga con los madrileños como locales, con 14 triunfos del Real Madrid y uno de los vitorianos, 0-1 con José Manuel Esnal “Mané” como técnico del Alavés y Vicente del Bosque de los blancos.

Solo una vez en la historia (20 en la 1987-88), el Real Madrid había encajado menos goles que en la actual tras la disputa de los primeros 34 partidos (21).

*Datos vía: OPTA.

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de Movistar + y Mi Tele en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por streaming, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play y por DirecTV GO. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España Movistar + y Mi Tele Movistar + y Mi Tele Sudamérica ESPN 2 Y DirecTV ESPN Play y DirecTV Go México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.