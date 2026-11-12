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UEFA Nations League A - Jornada 5 12 nov 2026 - 14:45 epet Arena

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Cómo ver Chequia vs España en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Chequia vs España se podrá seguir en directo a través de Movistar+, RTVE, TVE La 1 y Fubo. A continuación encontrarás los canales y plataformas disponibles para ver el encuentro en vivo.

España visita el epet Arena de Praga este jueves para enfrentarse a Chequia en la quinta jornada del Grupo 3 de la UEFA Nations League A. Los campeones del mundo llegan como líderes indiscutibles del grupo y con la clasificación para los cuartos de final ya en el bolsillo.

Chequia atraviesa un momento delicado. El equipo de Santi Denia ha perdido sus cuatro partidos en esta fase de liga, encajando diez goles y anotando solo cuatro. Su última derrota llegó ante Inglaterra por 3-0, lo que los sitúa en el último puesto del grupo con cero puntos.

España, en cambio, llega con plena confianza tras un arranque de temporada impecable. La Roja ganó el Mundial de 2026 en Norteamérica con un gol en la prórroga de Ferran Torres ante Argentina, y ha trasladado ese estado de forma al inicio de la Nations League con cuatro victorias en cuatro partidos.

Luis de la Fuente tendrá que gestionar algunas bajas para este partido. Lamine Yamal no viajará a Praga por unas molestias en la rodilla sufridas en el partido del Barcelona ante el Atlético de Madrid, mientras que Mikel Oyarzabal también se pierde el choque por una enfermedad. La RFEF ha confirmado que ambos se incorporarán al grupo más adelante para estar disponibles ante Inglaterra.

Para cubrir estas ausencias, De la Fuente ha llamado a Jorge de Frutos, del Rayo Vallecano, quien ya se ha unido a la concentración en Las Rozas. Nico Williams o Bryan Zaragoza podrían tener minutos en la banda izquierda del ataque español.

El duelo en el epet Arena promete ser un trámite cómodo sobre el papel para España, aunque Chequia nunca ha perdido un partido oficial en su estadio. A continuación, toda la información para ver el partido en directo.

El técnico de Chequia, Santi Denia, no ha desvelado su once inicial ni ha comunicado novedades médicas de cara al encuentro. Se espera que haya actualizaciones más cercanas al inicio del encuentro.

Con España, Luis de la Fuente afronta el choque sin Lamine Yamal, que permanece en Cataluña por unas molestias en la rodilla, ni Mikel Oyarzabal, baja por enfermedad. Jorge de Frutos, del Rayo Vallecano, se ha incorporado como refuerzo para la banda izquierda. La RFEF ha confirmado que tanto Yamal como Oyarzabal tienen previsto unirse al grupo en los próximos días.

Forma

Chequia llega al partido con un balance de cero victorias, cero empates y cinco derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una derrota por 3-0 ante Inglaterra en la Nations League, y previamente cayeron 3-1 ante la propia España. En total, el equipo checo ha marcado tres goles y ha encajado once en estos cinco compromisos, lo que refleja una racha de resultados muy negativa.

España, por su parte, acumula cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco partidos. El resultado más impresionante fue la victoria por 1-0 ante Argentina en la final del Mundial, y en la fase de liga de la Nations League han ganado los cuatro partidos disputados, incluida una goleada de 4-1 a Croacia y el triunfo 3-1 ante Chequia. La Roja ha marcado once goles y solo ha encajado cinco en este periodo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar el 3 de octubre de 2026 en la fase de liga de esta misma Nations League, con victoria de España por 3-1. En los últimos cinco precedentes, España domina con cuatro victorias frente a ninguna de Chequia, con un empate registrado. El único resultado igualado entre ambas selecciones en este periodo fue un 2-2 en Praga en junio de 2022.

Clasificación

Grp. 3 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 España ESP 4 4 0 0 12 5 +7 12 W W W W 2 Inglaterra ING 4 3 0 1 14 3 +11 9 W W W L 3 Croacia CRO 4 1 0 3 4 14 -10 3 L L L W 4 Chequia CZE 4 0 0 4 2 10 -8 0 L L L L Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso

En el Grupo 3 de la UEFA Nations League A, España ocupa el primer puesto de la clasificación, mientras que Chequia se encuentra en la cuarta y última posición.