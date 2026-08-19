Ahmed Sayed Zizo recortó distancias para el Al Ahly egipcio ante su anfitrión, el Barcelona español, después de marcar el primer gol del conjunto rojo en el minuto 51, dejando el marcador en 2-1 a favor del equipo catalán.

Zizo no permaneció mucho tiempo sobre el terreno de juego tras su gol, ya que se retiró lesionado pocos minutos después, junto a Karim Fouad, mientras que el técnico marroquí Hossein Amotta dio entrada a Mohamed Magdy Afsha y Karim El Debes.

El partido se disputa esta tarde-noche del miércoles en el estadio "Spotify Camp Nou", en el marco de la 61ª edición del Trofeo Joan Gamper, el torneo amistoso que el Barcelona organiza cada año antes del inicio de la nueva temporada.

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Hamza Abdelkarim había abierto el marcador para el Barcelona en el minuto 30, en un duelo especial ante su exequipo, el Al Ahly, antes de que Raphinha añadiera el segundo gol de penalti, en el minuto 45, para cerrar la primera parte con ventaja del conjunto catalán (2-0).

El internacional egipcio, de 18 años, se negó a celebrar tras marcar el gol en la portería del Al Ahly, llevándose las manos a la cabeza, en señal de disculpa hacia la afición del castillo rojo.

El partido tiene una importancia especial para Hamza Abdelkarim, que se enfrenta a su antiguo club tras su fichaje por el Barcelona de forma permanente, después de haberse incorporado cedido en la segunda mitad de la temporada pasada.

En junio de 2026, el club catalán anunció la activación de la cláusula de compra en el contrato de cesión del joven jugador, para firmar otro contrato con el Barça hasta el verano de 2029.

El delantero egipcio llamó fuertemente la atención durante la pretemporada, y marcó un gol en la victoria ante el Basilea suizo (5-2), además de anotar dos goles durante el empate con el Birmingham City inglés (2-2).

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