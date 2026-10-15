Yasser Al Qahtani, estrella del fútbol saudí, consideró que la tecnología del videoarbitraje, el VAR, habría cambiado el rumbo de la final de la Copa Asiática 2007, si hubiera estado presente en aquel momento.

La selección saudí perdió la final de la Copa Asiática 2007 ante su homóloga iraquí por un gol a cero, en el partido que enfrentó a ambas en el estadio Gelora Bung Karno, en la capital indonesia, Yakarta.

Al Qahtani volvió a hablar de aquella final en el programa "Fi Al Marma" del canal "Al Arabiya", donde consideró que el partido fue extremadamente violento por parte de la selección iraquí.

El periodista saudí Batal Al Qaws le dijo a Al Qahtani: "Si la tecnología del video hubiera existido en la final de la Copa Asiática 2007, habrían expulsado a 3 jugadores por tu causa", a lo que la leyenda del fútbol saudí respondió en broma: "No, los habrían encarcelado, y con sus confesiones".

El periodista saudí contestó: "Digamos que hay una diferencia entre el juego viril y el juego violento, y aquella final fue violenta", a lo que Al Qahtani respondió: "Cada equipo tiene derecho a jugar a su manera, pero por esas razones existe el árbitro del partido".

Cabe recordar que Yasser Al Qahtani recibió el premio al mejor jugador del continente asiático en 2007, pese a que el iraquí Younis Mahmoud obtuvo el premio al mejor del torneo, algo que generó una polémica desde entonces.