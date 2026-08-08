En vídeo: Yaisle se gana la admiración tras su primera semana en el Newcastle

El alemán Matthias Jaissle, nuevo director técnico del Newcastle United, se ha ganado la admiración tras su primera semana al frente del cuerpo técnico del conjunto inglés.

Jaissle llegó para dirigir al Newcastle el pasado sábado, antes del anuncio oficial de su nombramiento el pasado miércoles, como sustituto del anterior entrenador inglés Eddie Howe.

El periodista inglés Chris Waugh, encargado de seguir las noticias del Newcastle, reveló que existe una sensación de admiración por lo que ha mostrado el técnico alemán en su primera semana con el club inglés.

Waugh declaró en unas manifestaciones al canal saudí "Al Arabiya": "Eddie Howe dejó el Newcastle después de haberlo llevado a ganar la Copa de la Liga inglesa y a clasificarse dos veces para la Liga de Campeones de Europa, antes de decidir marcharse tras perder a algunos jugadores".

Y añadió: "El nombramiento de Jaissle se anunció la noche del pasado miércoles, y comenzó a dirigir al equipo desde el fin de semana, dejando una impresión positiva en ese periodo".

Y prosiguió: "Hay una inyección de sangre nueva en el club, y eso es lo que caracteriza a la era Jaissle; existe una energía renovada para que el Newcastle regrese a la élite de los grandes, mediante un juego basado en el ataque y la presión alta".

Y concluyó: "Hay un ambiente positivo y buenas impresiones hasta el momento respecto al nuevo entrenador, y veremos durante las próximas semanas y meses si le está reservado el éxito".

Cabe recordar que Jaissle abandonó el Al Ahli tras 3 años históricos, en los que llevó al equipo a coronarse con el título de la Liga de Campeones de Asia de élite en dos ocasiones, además de ganar la Supercopa saudí tras 9 años completos de ausencia.