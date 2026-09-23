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En video: Walid Al Faraj critica a Abdullah Al Hamdan: su pensamiento es lento y sufre de "lentitud"

Arabia Saudí vs Kuwait
Arabia Saudí
Kuwait
Gulf Cup
A. Al-Hamdan
Arabia Saudí
Kuwait

El delantero del Al-Nassr, en el punto de mira

El periodista saudí Waleed Al-Faraj criticó a Abdullah Al-Hamdan, delantero del Al-Nassr y de la selección saudí, tras su discreta actuación en el primer partido de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", al considerar que sufre de lentitud a la hora de pensar.

La selección saudí venció a su similar de Kuwait por 1-0, el miércoles, en el estadio Al-Inma de Yeda, en la primera jornada de la fase de grupos de la vigésima séptima edición del torneo de la Copa del Golfo Arábigo.

El partido presenció una discreta actuación de Abdullah Al-Hamdan, quien falló en convertir numerosas ocasiones frente a la portería, lo que provocó que fuera objeto de silbidos por parte de la afición de Arabia Saudí durante su salida del terreno de juego.

Al-Faraj dijo, en declaraciones a través del programa "Rotana Sport con Waleed" en el canal "Rotana Khalijia", comentando el nivel del delantero del Al-Nassr: "No quiero criticar a nadie, pero no es aceptable lo que ofrece el capitán Abdullah Al-Hamdan".

Y aclaró: "Hay algunos jugadores que necesitan dos segundos para tomar la decisión, y este es un tipo de delantero poco adecuado".

Y añadió, dirigiendo sus palabras a Abdullah Al-Hamdan: "Debes concentrarte más, trabajar más y estar más vivo, mira a los jugadores que te rodean, como (Mohammed) Abu Al-Shamat y Mutaib (Al-Harbi), la selección es buena a tu alrededor".

Y concluyó: "Siempre el momento te retrasa, y sufres de bloqueo durante dos segundos; si eso termina, la situación será diferente para ti, y ofrecerás muchas cosas con la selección saudí".

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