En vídeo: Vinícius arrasa... «El nuevo fenómeno» persigue el fantasma de Ronaldo en el Mundial

Vinicius Junior es el primer brasileño que marca en los tres partidos de la fase de grupos de un Mundial desde Ronaldo en 2002.

El delantero de 26 años ha marcado en los tres encuentros de la primera ronda y se convierte en el sucesor natural de las leyendas que forjaron la gloria de la “Seleção”, según la red francesa de estadísticas futbolísticas «Stats Foot».

Marcó el primer gol ante Croacia, anotó el tanto decisivo contra el segundo rival y cerró la fase con una joya frente al tercero, confirmando que ya no es una promesa, sino el líder técnico y ofensivo de Brasil en este Mundial.

El último brasileño en lograrlo fue Ronaldo en Corea y Japón 2002, cuando anotó ante Turquía, China y Bélgica antes del quinto título de la ‘Canarinha’.

Su brillante actuación manda un mensaje claro: la ‘samba’ ha vuelto y él avanza firme hacia el sueño de levantar la Copa.

Con la fase eliminatoria a la vuelta de la esquina, aficionados de todo el mundo confían en que Vinicius mantenga su nivel y lleve a la “samba” al podio del Mundial 2026.