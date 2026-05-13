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Loai Mohamed

Traducido por

En vídeo: Vingada a Koora: «El fichaje de Zizo no es un fracaso, este es el motivo de su bajón de rendimiento»

N. Vingada
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El exentrenador del Zamalek prevé que Zizo brillará la próxima temporada

Nelo Vingada, exentrenador del Zamalek y exdirector técnico de la Federación Egipcia, cree que Ahmed «Zizo» recuperará su nivel la próxima temporada.

Fichó por el Al Ahly el pasado verano tras dejar el Zamalek, pero su rendimiento no ha igualado el mostrado en la «Fortaleza Blanca».

En 31 partidos con el Al Ahly marcó 5 goles y dio 10 asistencias.

Preguntado si considera a Zizo un “fiasco” por no cumplir las expectativas de la afición del Al Ahly, Vengada lo rechazó y resaltó su importancia como internacional.

«Lo que ha pasado con Zizo se repite a veces con otros jugadores en distintas ligas y países», declaró Vengada en una entrevista con Koora que se publicará pronto. «Cuando un jugador ficha por el rival tradicional, el ambiente y las circunstancias cambian».

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El técnico, campeón de liga con el Zamalek en 2003-2004, añadió: «Hay casos de jugadores que pasaron del Zamalek al Al Ahly o viceversa y mantuvieron su nivel, pero a veces suceden estas cosas».

El técnico luso, de 73 años, añadió: «Zizo es un jugador fantástico; ha hecho temporadas impresionantes con el Zamalek y ha brillado con la selección egipcia».

Sobre su bajo rendimiento, añadió: «A veces se trata de adaptarse y manejar la presión de la afición, y eso no es fácil; pero creo que tras esta temporada superará esta etapa, lo que será bueno para él y para el fútbol egipcio, si vuelve al nivel que mostró con el Zamalek».

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