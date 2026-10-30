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Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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En vídeo: Valverde sorprende a la afición del Real Madrid: no me he recuperado de la lesión del Clásico

F. Valverde
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Fede Valverde, capitán del Real Madrid, sembró dudas sobre su participación con el conjunto blanco en el duelo del próximo domingo ante el Racing de Santander, después de reconocer él mismo que no se ha recuperado por completo de la lesión que sufrió en el Clásico frente al Barcelona.

La estrella uruguaya continúa ausente de los entrenamientos colectivos del equipo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, donde sigue con su programa de recuperación específico, por lo que la decisión sobre su participación en el partido queda pendiente hasta el último momento.

Las cámaras del célebre programa español "El Chiringuito" captaron la imagen decisiva, mientras Valverde se detenía a firmar autógrafos a los aficionados antes de abandonar las instalaciones de entrenamiento, donde respondió con llamativa sinceridad al ser preguntado por su estado: "Todavía no estoy al 100%. Lo estoy intentando".

Las declaraciones de Valverde aumentaron la incertidumbre, ya que, al ser preguntado por el diagnóstico médico y por lo que le habían dicho los médicos del club, se negó a revelar los detalles y se limitó a decir: "No sé si puedo hablar de eso, deberían decirlo ellos mismos", en una clara alusión a que la lesión sigue bajo una evaluación médica minuciosa.

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Su breve intervención no estuvo exenta de un toque emotivo, cuando fue preguntado por su relación con José Mourinho, a lo que respondió con una sonrisa: "Muy buena, increíble, lo disfruto", en una declaración que refleja el alto estado de ánimo del jugador pese a su sufrimiento físico.

Estas declaraciones ponen al cuerpo técnico del Real Madrid ante un verdadero aprieto, especialmente por la gran dependencia que tiene el equipo de Valverde en la posición de lateral derecho durante los grandes partidos, coincidiendo su lesión con un calendario cargado de encuentros decisivos.

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