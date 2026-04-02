En vídeo: una sola mesa... Un niño arrebata la Copa del Mundo de las manos de Messi, Ronaldo y Mbappé

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, estrellas de las selecciones de Portugal, Argentina, Francia y Brasil, se reunieron en una misma mesa, en una imagen poco habitual, antes del Mundial de 2026, en el que las cuatro selecciones competirán por el título.

La empresa danesa Lego publicó un vídeo publicitario que reúne a las cuatro estrellas para promocionar una nueva gama de productos de la empresa, como preparación para el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

A partir del próximo 1 de mayo, los aficionados podrán construir maquetas de Lego de estas cuatro estrellas pieza a pieza.

En declaraciones recogidas en el comunicado oficial de la empresa, Mbappé expresó su alegría por esta colaboración, diciendo: «El fútbol me ha enseñado a soñar a lo grande y a superar constantemente mis límites. Esta colección de Lego cuenta una parte de mi historia, pero, sobre todo, refleja la energía y la creatividad que hacen que este deporte sea único».

El astro del Real Madrid añadió: «Es una forma de compartir mi trayectoria y mi pasión. Y si consigue inspirar a los jóvenes a creer en sus sueños y a disfrutar de la creatividad, eso será una verdadera victoria».

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