La selección canadiense goleó a Qatar en la primera parte del partido disputado esta mañana en el estadio BC Place de Vancouver, dentro de la fase de grupos del Mundial 2026.

En el minuto 16, Canadá se adelantó gracias a Saïl Larin, que aprovechó un rebote del portero qatarí Mahmoud Abu Nada, y antes del descanso Jonathan David, delantero de la Juventus, marcó el segundo con un disparo fulminante.













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Los problemas de Qatar empeoraron con la expulsión de Hammam Al-Amin en el 33’ por derribar a un rival que se iba solo hacia la portería.

El árbitro señaló inicialmente penalti, pero tras revisar el VAR concedió tiro libre directo al borde del área y mostró la roja a Amín.









Antes del descanso, Jonathan David marcó el tercero de Canadá al rematar en la línea de gol un balón que rebotó en Abu Nada.

Catar había igualado 1-1 ante Suiza en la primera fecha, mismo marcador que el Canadá-Bosnia y Herzegovina.

Suiza goleó a Bosnia y Herzegovina (4-1) ayer jueves en el inicio de la segunda jornada del Grupo B.







