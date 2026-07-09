A pocas horas de enfrentar a Francia en el Mundial 2026, la selección de Marruecos vivió un hecho curioso en su rueda de prensa.

Hoy jueves se medirán en el estadio Gillette de Boston (Estados Unidos) en el primer duelo de cuartos de final.

A primera hora de la madrugada de este jueves se celebró la rueda de prensa, con la presencia del seleccionador Mohamed Wahbi y el extremo del Real Madrid Ibrahim Díaz.

El periodista francés Jean-Sébastien Grund-Tran grabó el incidente: dos colegas se pelearon mientras Díaz respondía preguntas.

El ruido interrumpió a Díaz, que vio cómo todas las miradas se volvían hacia los periodistas, quienes se acusaban de haber propinado una patada.

Tras varios intentos de sus compañeros y la intervención de la organización, el incidente se resolvió y regresó la calma, entre las sonrisas de Mohamed Wahbi e Ibrahim Díaz.

Wahbi bromeó: «Parecíais niños en el colegio». Luego la rueda de prensa continuó con normalidad.