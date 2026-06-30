En vídeo: Una palabra rompe el protocolo del portero argentino tras la eliminación de Jordania

Emiliano Martínez, portero de Argentina, salía de la zona mixta tras el partido contra Jordania. Al escuchar «Somos de Bangladés», se detuvo.

El portero retrocedió, sonrió y añadió un nuevo capítulo a la loca historia de amor que vincula a un pueblo a miles de millas con la camiseta albiceleste.

El portero, que acababa de terminar suentrevista, se disponía a salir cuando un periodista lo detuvo con unas palabras que cambiaron el momento: «Somos de Bangladés». El portero se detuvo, sonrió y respondió con cariño: «Me encanta la afición; ya estuve en Bangladés y adoro este país».

Conocía la pasión argentina que sienten los bengalíes y añadió: «Sé cuánto nos quieren; fue una experiencia maravillosa estar allí, me encanta su apoyo y su espíritu argentino, así que todo mi cariño para Bangladés».

Para entender esta relación que trasciende la geografía y el idioma, hay que remontarse cuarenta años, al Mundial de 1986 en México... Fue la primera vez que se retransmitió un torneo a nivel nacional en Bangladés, y la victoria argentina liderada por Maradona encendió un amor eterno por la Albiceleste que aún arde.

De generación en generación, Argentina se convirtió en una identidad futbolística para millones de bengalíes, y Martínez sabe que detrás de cada camiseta azul y blanca late un corazón en Daca y Chittagong.