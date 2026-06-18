En vídeo: Una nueva ley frustra los fichajes de la Liga Saudí

La Liga Roshen de Arabia Saudí afronta una nueva crisis antes del próximo mercado de fichajes veraniego por una norma «extraña» aprobada por la Federación.

En mayo, la comisión de fichajes informó a cada club sobre su presupuesto para el mercado estival.

El periodista saudí Abdulrahman Al-Humaidi, en el programa «Nadina» de «MBC 1», reveló una nueva norma de la Asociación de la Liga Roshen sobre cómo deben gastar los clubes ese presupuesto.

Al-Humaidi afirmó: «La Comisión de Fichajes ha aprobado los presupuestos de los clubes según los criterios anunciados a principios de mayo, lo cual es un paso positivo».

Sin embargo, varios clubes no han podido cerrar fichajes porque la Comisión de Fichajes valora de forma independiente el valor económico de los nuevos jugadores e impone esa valoración de manera obligatoria, algo que antes era opcional.

Algunos clubes piden convocar una asamblea general, pues consideran que esta medida vulnera su autonomía.

Y se preguntó: «¿Acaso las direcciones de los clubes no están capacitadas para gestionar sus recursos? Si la respuesta es sí, ¿por qué se las elige y se las avala? ¿Y cuál es la postura de los clubes privados propiedad de empresas, así como de los clubes dependientes del Ministerio de Deportes?».

Y concluyó: «¿Por qué insistimos en inventar nuevos sistemas para gestionar el fútbol? ¿Son competentes los responsables de evaluar a los jugadores? ¿Habrían aceptado esta imposición en los clubes europeos en los que trabajaban?».

Algunos informes apuntan que la Liga Saudí busca reducir gastos fichando jóvenes promesas y evitando sueldos astronómicos.



