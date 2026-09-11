En una noche inolvidable en Dammam, el derbi de la Región Oriental entre el Al Qadsiah y el Al Ettifaq se convirtió en una auténtica epopeya futbolística, que terminó con un emocionante empate a tres goles, en la séptima jornada de la Liga Roshn saudí, dejando escapar el Al Qadsiah una oportunidad de oro para colocarse en lo más alto de la clasificación.

Tormenta del Al Qadsiah en tres minutos

El Al Qadsiah comenzó el partido, dirigido por su técnico irlandés Brendan Rodgers, con su estilo habitual basado en los contragolpes letales y la velocidad extrema.

Al equipo le bastaron solo tres minutos para golpear a su invitado: en el minuto 12, se lanzó el destacado lateral Mohammed Abu Al Shamat y ofreció un pase preciso que el mexicano Julián Quiñones, máximo goleador de la liga la temporada pasada, transformó con maestría dentro de la red.

Y menos de tres minutos después, la escena se repitió a través de un contragolpe liderado por el ghanés Bonsu Baah, que asistió dentro del área al italiano Mateo Retegui, autor del segundo gol en el minuto 15, encendiendo las gradas del Al Qadsiah con el cántico "la tormenta de Dammam sopla".

Este brillo ofensivo lo confirman los llamativos números de las estrellas del equipo: Mohammed Abu Al Shamat, a pesar de jugar como lateral derecho, alcanzó seis contribuciones goleadoras en siete partidos, con tres goles y otras tantas asistencias.

Mientras que Quiñones elevó su registro a cuatro contribuciones con tres goles y una asistencia, y Retegui prolongó su gran momento con seis goles en ocho partidos en las distintas competiciones.

El Al Ettifaq se niega a rendirse

Pero el Al Ettifaq, apodado el Caballero de Al Dahna, demostró que la noche en Dammam aún no había terminado: en el minuto 26, en una jugada organizada iniciada por el marfileño Abdullah con un toque inteligente del francés N'Golo Kanté, el balón llegó a Bersant Celina, que recortó distancias con maestría.

Y con el inicio de la segunda parte, el Al Ettifaq mantuvo su presión hasta que llegó el momento del empate en el minuto 64 por medio del español Álvaro Medrán, poniendo el derbi patas arriba en medio de una alegría histérica en las gradas verdes y el cántico del célebre comentarista "os ha vuelto el Caballero y sigue sobre su corcel".

Un guion de locos en los minutos finales

Cuando todos pensaban que el partido se encaminaba al empate, el suplente Mohammed Hamad Al Qahtani acaparó los focos al marcar el gol de la ventaja para el Al Qadsiah en el minuto 81, haciendo creer a los caballeros de Al Khobar que habían resuelto el gran duelo.

Sin embargo, la respuesta llegó rápida y letal por parte del Al Ettifaq, cuando el sueco Jordan Larsson logró en el minuto 85 marcar el tercer gol del empate, cerrando un derbi de locos con tres goles por bando.

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El Al Qadsiah desperdicia el liderato

Con este emocionante empate, el Al Qadsiah desperdició la oportunidad de colocarse en solitario en lo más alto de la clasificación, elevando su registro a 16 puntos en siete partidos, con cinco victorias, un empate y una derrota, habiendo marcado dieciséis goles y encajado ocho, quedando en la segunda posición por detrás del líder Al Ittihad (17 puntos) y a solo un punto del Al Hilal, tercer clasificado con quince puntos en seis partidos.

En cuanto al Al Ettifaq, elevó su registro a once puntos en la séptima posición, después de mostrar una gran personalidad y una remontada que le honra ante uno de los equipos más fuertes de la liga esta temporada.