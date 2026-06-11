En vídeo: una maldición africana amenaza la inauguración del Mundial 2026

En un hecho poco habitual, Sudáfrica recibió dos tarjetas rojas en el partido inaugural de la Copa del Mundo, algo que no ocurría desde que Camerún lo viviera ante Argentina en 1990.

Ocurrió en el partido contra México, estableciendo un nuevo récord negativo en la historia de los partidos inaugurales.

El equipo terminó el partido inaugural contra México con nueve jugadores: Yaya Situle fue expulsado en el 49’ y Thimba Zwane en el 84’.

Los “Bafana Bafana” son el primer equipo con dos rojas en un partido inaugural desde Camerún en 1990.

Camerún también acabó con nueve por las expulsiones de André Kana-Beck (61’) y Benjamin Maseng (89’).

Este récord indeseado refleja tensión y falta de disciplina, y recuerda lo ocurrido a los “Leones Indomables” hace más de tres décadas.

Este incidente, el más destacado de la actual edición, pone en aprietos a los “Bafana Bafana” de cara a sus próximos compromisos de grupo, pues deberán superar la presión moral y técnica derivada de su temprana desventaja numérica.