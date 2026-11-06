Mohammed Al-Sahlawi, leyenda del Al-Nassr, dibujó un escenario de ensueño sobre la forma en que el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del equipo, podría marcar el gol número 1.000 de su carrera futbolística.

Ronaldo ha marcado 985 goles en su carrera futbolística hasta el momento, lo que significa que solo necesita 15 goles para convertirse en el primer jugador en anotar 1.000 goles en la historia del fútbol.

Y en caso de que la estrella portuguesa lo consiga, no será sino con el Al-Nassr durante la presente temporada, especialmente después de anunciar su retirada a nivel internacional, ayer jueves.

Al-Sahlawi dijo en declaraciones al programa "Nadeena" del canal "MBC 1": "Deseo que Ronaldo marque su gol número 1.000 en la final de la Liga de Campeones de Élite de Asia".

Y añadió: "Pero si el gol no llega en la final y se da en la Roshn League, deseo que sea en un partido decisivo, sea cual sea el rival, para que nunca se olvide".

Ronaldo solo ha conquistado un único título oficial con el Al-Nassr desde su llegada a sus filas en enero de 2023, el de la Roshn League la temporada pasada, tras una ausencia que se prolongó durante 7 años.

El "Misil de Madeira" sueña con cerrar su carrera logrando los mil goles a nivel individual, además de conquistar el título de la Liga de Campeones de Élite de Asia por primera vez en la historia del club de la capital a nivel colectivo.