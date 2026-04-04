En vídeo... Una impresionante actuación marroquí salva al PSV Eindhoven

El PSV se impuso al Utrecht por 4-3 el sábado por la tarde, en la 29.ª jornada de la liga holandesa.

El PSV Eindhoven suma ahora 71 puntos y lidera la clasificación de la liga holandesa, mientras que el Utrecht se queda con 41 puntos en novena posición.

El partido contó con la brillante actuación de la pareja marroquí Ismail Saibari y Sahib Darwish con el PSV.

Ismail Saibari logró marcar dos goles, en los minutos 21 y 48, y además dio la asistencia para el tercer gol, obra de Jos Teel.

Cuando el marcador indicaba un empate a 3-3, Suhaib Darwish logró marcar el gol de la victoria para el PSV Eindhoven en el minuto 90+4.

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