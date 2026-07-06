En vídeo: una grave lesión de una nueva estrella del Mundial le lleva al hospital

La afición mexicana vivió una noche dura en el Estadio Azteca tras la grave lesión de Santiago Jiménez en el partido contra Inglaterra en el Mundial 2026.

Eldelantero delMilan salió en camilla en el 98’ tras chocar con Djed Spence, cuando México buscaba el empate, y fue directo al hospital.

Las imágenes televisivas mostraron un grave esguince de tobillo mientras yacía junto al banderín de córner, una escena que conmocionó a los espectadores.

Jiménez había reemplazado a Gilberto Mora en el 61’, por lo que México terminó con diez.

Javier Aguirre, seleccionador mexicano, confirmó al final del partido que el delantero permanece hospitalizado en el sur de México y declaró: «Tenemos que estar pendientes de Santi, porque ahora mismo está en el hospital».

Tras el pitido final, el cuerpo técnico tuvo que ayudarlo a salir del campo, mientras la afición mexicana expresaba en las redes su tristeza e incertidumbre por el futuro de su delantero.