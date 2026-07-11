En vídeo: Una estrella de los Faraones defiende el «egoísmo» de Marmoush y cita el sufrimiento de Irán

Rami Rabia, estrella de la selección egipcia, defendió a su compatriota Omar Marmoush tras las críticas por su bajo rendimiento en el Mundial.

Egipto llegó a octavos en el Mundial 2026 y cayó 2-3 ante Argentina.

En una entrevista con MBC Masr, Rabia afirmó que Marmoush es un gran jugador y recordó que las estrellas como Mohamed Salah y él mismo suelen estar marcados de cerca por los rivales, pues pueden decidir un partido en cualquier momento.

Añadió que acusar a Marmoush de egoísmo no tiene sentido, pues un gran jugador debe, en ocasiones, tomar la iniciativa individual sobre el terreno de juego, ya que cuenta con las soluciones y la confianza necesarias para materializar las ocasiones.

Rabia admitió que habló con Marmoush antes del partido contra Australia: la estrella del Manchester City le explicó las instrucciones técnicas y lo que debía hacer en el campo, lo que muestra la gran responsabilidad que siente hacia Egipto pese a la presión que, a veces, puede llevarle a equivocarse.

Aseguró que su presencia en el campo da a Egipto gran potencia ofensiva, y recordó el duelo contra Irán, cuando varios rivales admitieron que les costó frenarlo.

Rabia concluyó señalando que toda estrella está bajo lupa y que, pese a su esfuerzo por ayudar, la presión puede hacer que Marmoush falle ocasiones que parecen fáciles.