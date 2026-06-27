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En vídeo: Una estrella brasileña se burla de Japón con una confesión sincera

Brazil vs Japan
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Rayan
Brasil
Japón

Ryan Vitor, estrella de Brasil, hizo reír a los periodistas antes del partido contra Japón en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026, tras una sincera confesión.

El lunes, en Houston, Brasil y Japón se jugarán el pase a octavos.

La cadena talkSPORT difundió sus palabras durante la rueda de prensa.

Al preguntarle quién era el mejor jugador japonés, sonrió y contestó: «No lo sé, tendré que ver un vídeo para responder».

Aun así, reconoció seguir su juego y elogió su fortaleza.

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Y añadió: «Sabemos que Japón es un rival fuerte y estamos trabajando para dar lo mejor de nosotros y ganar».

Además, recordó las instrucciones de Carlo Ancelotti: «Nos insiste en nuestras obligaciones defensivas. Dice que el marcaje empieza por los delanteros y que, aunque estemos cansados, debemos seguir presionando».

Ambas selecciones se midieron en el Mundial 2006, con victoria brasileña 4-1 bajo el mando de Zico.

Sin embargo, Japón se vengó en el último duelo: remontó dos goles y ganó 3-2 en un amistoso disputado en octubre pasado.

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