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Loai Mohamed

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En vídeo: ¡Una chilena espectacular! El poste le niega a Oliési el gol más bonito del Mundial de 2026

M. Olise
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EE. UU.

La suerte le da la espalda a la estrella del Bayern de Múnich ante Suecia

Michael Oliisi, estrella de Francia, casi marcó el gol más bonito del Mundial ante Suecia, pero la suerte no le acompañó.

La selección francesa venció 3-0 a Suecia este miércoles en la ronda de 32.

En octavos, Francia enfrentará a Paraguay el domingo.

Pese a crear peligro en varias ocasiones, la estrella del Bayern de Múnich no marcó ante Suecia.

En el 36, recibió un pase y lanzó una magnífica chilena dentro del área, pero el balón golpeó el poste derecho.

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Además, Oulissi dio las asistencias para dos de los tres goles de Francia.

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