Michael Oliisi, estrella de Francia, casi marcó el gol más bonito del Mundial ante Suecia, pero la suerte no le acompañó.

La selección francesa venció 3-0 a Suecia este miércoles en la ronda de 32.

En octavos, Francia enfrentará a Paraguay el domingo.

Pese a crear peligro en varias ocasiones, la estrella del Bayern de Múnich no marcó ante Suecia.

En el 36, recibió un pase y lanzó una magnífica chilena dentro del área, pero el balón golpeó el poste derecho.

Además, Oulissi dio las asistencias para dos de los tres goles de Francia.