La maquinaria goleadora de Francia volvió a funcionar en el Mundial 2026. Ousmane Dembélé marcó en el momento clave ante Noruega, en la última jornada de grupos.

El extremo del PSG acabó con cuatro años sin marcar y se convirtió en el francés más rápido en lograr un doblete, mientras que Kylian Mbappé, con una asistencia poco habitual, recordó su conexión con el extremo.

Además, completó un «hat-trick» en el minuto 30, convirtiéndose en el tercer francés con un triplete en un Mundial tras Just Fontaine (contra Paraguay el 8 de junio de 1958 y contra Alemania el 28 de junio de 1958, con 4 goles), y más tarde Kylian Mbappé frente a Argentina el 18 de diciembre de 2022.

Según la red francesa de estadísticas «Stats Foot», es apenas la segunda vez que Dembélé abre el marcador para Francia, tras su primer gol frente a Kazajistán el 28 de marzo de 2021.

No marcaba en dos partidos seguidos con Francia desde marzo y junio de 2021, cuando sumó dos tantos.

Además, se convirtió en el jugador francés que más rápido marcó dos goles en un Mundial: solo tardó 20 minutos.

Un registro que refleja su eficacia ofensiva y lo sitúa en lo más alto de los récords históricos de la selección francesa.

Curiosamente, la asistencia fue de Kylian Mbappé, quien solo había asistido a Dembélé una vez antes con la selección.

La anterior fue el 13 de junio de 2017 ante Inglaterra. La dupla parisina reapareció en el momento ideal y le dio a Deschamps más opciones ofensivas para la fase eliminatoria.

Además, Francia ha marcado al menos dos goles en siete partidos seguidos del Mundial por segunda vez en su historia.

La primera ocasión ocurrió entre junio de 1945 y junio de 1958. La generación de 2026 iguala ese récord y confirma que el poderío ofensivo de los «Gallos» es un arma temible para cualquier rival en la lucha por el título.