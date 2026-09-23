La selección de Arabia Saudita venció a su similar de Kuwait (1-0) la tarde de este miércoles, en el estadio Al Inma de la ciudad de Yeda, en el marco de la primera jornada del Grupo A de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

El encuentro supuso el inicio del recorrido de ambas selecciones en el torneo, tras el primer partido que enfrentó a Irak y Omán, y que finalizó con empate (1-1) más temprano este mismo día.

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Arabia Saudita comenzó el partido con superioridad ofensiva, y Abdullah Al Hamdan desperdició una oportunidad temprana en el minuto 3, antes de que el portero kuwaití, Saud Al Hawshan, detuviera un peligroso intento de Hassan Kadesh en el minuto 11, mientras que el conjunto azul respondió a través de Eid Al Rashidi en el minuto 16.

Gol anulado

La primera mitad presenció la anulación de un gol de la selección saudí, tras una penetración del centrocampista Mohammed Kanno por la banda derecha, antes de que el balón llegara a su compañero Mohammed Abu Al Shamat, quien remató con fuerza a la portería kuwaití, aunque un pisotón de Kanno sobre el pie del jugador de Kuwait, Muadh Al Dhafiri, provocó la anulación del gol en el minuto 37.

En la segunda mitad, Arabia Saudita mantuvo su presión sobre las defensas de Kuwait, pero fracasó en traducir su dominio en goles, hasta que el balón llegó a Hammam Al Hammami por la banda izquierda, quien lo envió de centro, y cuando el defensa del conjunto azul, Yousef Al Haqan, intentó despejarlo de cabeza, en su lugar lo dirigió a la portería de su propio equipo, en el minuto 73.

Varios minutos después, el guardameta de Arabia Saudita, Nawaf Al Aqidi, sufrió una fuerte lesión que provocó su salida del terreno de juego y la entrada de su compañero Mohammed Al Owais, en el minuto 83.

Arabia Saudita mantuvo su tendencia ofensiva en los últimos minutos del partido, pero no hubo novedades, ante la valentía del portero kuwaití frente a los ataques, y el enfrentamiento terminó con victoria saudí (1-0).

Las competiciones del "Golfo 27" se disputan en la ciudad de Yeda, durante el período del 23 de septiembre en curso hasta el 6 de octubre próximo, con la participación de 8 selecciones distribuidas en dos grupos.

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