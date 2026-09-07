En Valdebebas, las ruedas de prensa de José Mourinho no pasan desapercibidas, y cada aparición del técnico portugués merecería convertirse en una película, pero lo que ocurrió hoy parece más bien un capítulo de ciencia ficción.

Al término de su comparecencia previa al duelo ante su exequipo, el Inter de Milán, y mientras Mourinho, actual entrenador del Real Madrid, se dirigía ya hacia el pasillo interior de la ciudad deportiva de Valdebebas, se topó con una situación increíble: uno de los periodistas se acercó a él y le entregó un regalo inesperado, un rociador de agua de los que se utilizan para humedecer el césped antes de los partidos.

El periodista del diario "El Mundo", Abraham Romero, reveló a través de sus cuentas en las redes sociales los detalles de este curioso momento, que él mismo documentó, confirmando que fue el autor del extraño regalo.

El obsequio no era gratuito, sino un recuerdo intencionado de una de las noches más locas de la carrera de Mourinho y de la historia de la Liga de Campeones de Europa: la célebre semifinal de 2010 ante el Barcelona dirigido por Pep Guardiola.

Entonces, el Inter de Milán liderado por Mourinho se impuso (3-2 en el global de los dos enfrentamientos) y se clasificó para la final pese a caer en la vuelta en el Camp Nou por un gol a cero. El portugués celebró su histórica clasificación corriendo entre el rocío de agua que lanzó el personal del estadio del Camp Nou en un intento de impedir que festejara.

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El regalo del rociador trajo de nuevo a la memoria aquella imagen icónica que se convirtió en símbolo de la rivalidad entre Mourinho y Guardiola, y un nuevo mensaje del periodista de que algunas noches no se olvidan, y de que Mourinho, incluso ahora como entrenador del Real Madrid, sigue viviendo al son de aquellos mensajes que no pasan desapercibidos.