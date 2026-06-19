En vídeo: un periodista saudí afirma que Salem Al-Dossari no ha aportado nada a la selección y debería quedarse en el banquillo

Un periodista saudí ha criticado a Salem Al-Dossari, capitán del Al-Hilal y de la selección saudí, y ha pedido que se le mantenga en el banquillo durante el partido contra España en el Mundial de 2026.

La selección saudí se medirá a España el domingo en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, en la segunda jornada del Mundial 2026.

El periodista saudí Ali Al-Anzi afirmó en el programa «Nadina» de la cadena «Al-Saudiya»: «Salem Al-Dossari es el mejor jugador saudí de los últimos diez años, guste o no».

Sin embargo, aclaró: «En la última temporada con el Al-Hilal apenas jugó bajo las órdenes del italiano Simone Inzaghi».

Y concluyó: «Por tanto, no es defecto que Al-Dossari asuma su responsabilidad con la selección y el entrenador Donis; si no puede aportar, no debe ser titular».

Y añadió: «Al-Dossari elevó el nivel del fútbol saudí con Al-Hilal, pero con la selección no ha dado lo esperado; su gol ante Argentina no cambió eso, pues no ganó títulos».

Y concluyó: «En los dos últimos años, Salem Al-Dossari ya no es el mismo; debe recuperar su nivel y dar más de sí, porque si no rinde al menos al 60 % de su capacidad, no lo necesitamos, sobre todo siendo el capitán y la estrella principal».