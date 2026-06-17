Un periodista saudí afirma que Al-Nassr le debe mucho a Cristiano Ronaldo y cree que puede ser clave para que gane el Mundial 2026 con Portugal.

Ronaldo milita en el Al-Nassr desde enero de 2023, tras rescindir su contrato con el Manchester United.

Mohammed Al-Sad'an, ex portavoz del Al-Ittifaq, afirmó en la radio UFM: «Todos hablan del impacto de los extranjeros en la liga saudí, pero ¿y el impacto del proyecto saudí en ellos?».

“Debemos agradecer al proyecto saudí y al Al-Nassr, pues devolvieron a Ronaldo a la primera línea y alargaron su carrera; por eso besó el escudo en el último partido de la Liga Roshen, un gesto de lealtad”.

Y añadió: «Ronaldo sabe que este club le ha devuelto parte de su esplendor; el Al-Nassr ha tenido la suerte de contar con un jugador como Cristiano Ronaldo, y a ellos les debe mucho este futbolista».

Y concluyó: «Por eso, para mí, mi principal favorito para ganar el Mundial de 2026 es la selección de Portugal».

Portugal, en el Grupo XI del Mundial 2026, compartirá llave con República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.