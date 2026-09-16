El Zamalek arrebató una victoria agónica de las fauces de su anfitrión, el Ghazl El Mahalla, la noche de este miércoles en el estadio de El Mahalla, en el marco de la quinta jornada de la Liga Premier de Egipto.

El Caballero Blanco resolvió el enfrentamiento con un gol limpio que llegó en el minuto 86 por medio de Ahmed Sherif, desde el punto de penalti.

El partido resultó de un nivel medio y el juego se concentró en el mediocampo durante largos periodos, pero el verdadero peligro corrió por cuenta de los locales, que impusieron un dominio relativo sobre el desarrollo del encuentro.

La primera de las ocasiones peligrosas llegó con un potente disparo desde la izquierda del área de Saidou Kaibou, aunque impactó en Mohamed Ismail, defensa del Zamalek, y cambió de dirección.

El Zamalek respondió con intentos a través de los centros, el más destacado uno preciso de Abdallah El Said que llegó a la cabeza de Shikabala Banza, quien la remató lejos de la portería en una ocasión que no se aprovechó.

El Ghazl El Mahalla volvió a amenazar con fuerza, cuando Mohamed Ashraf lanzó un disparo obús desde fuera del área que pasó rozando el poste, antes de que Abdo Yahia desperdiciara la ocasión más clara del partido tras un remate con su pierna derecha desde dentro del área, que el veterano guardameta El Mahdi Soliman detuvo con maestría y desvió a córner.

La escena se repitió con otro centro que llegó a Abdo Yahia en medio de una evidente confusión defensiva del Zamalek, y el delantero disparó con potencia un balón que Soliman volvió a atajar, manteniendo su portería a cero, mientras que el defensa del Zamalek se salvó de una expulsión segura tras una entrada violenta sobre el delantero de El Mahalla, que se encontraba en posición de fuera de juego, lo que lo libró del castigo.

Y mientras el partido se encaminaba hacia el empate sin goles, el Zamalek obtuvo un penalti en el minuto 86, que Ahmed Sherif ejecutó con éxito para alojarlo en la red, otorgando al Caballero Blanco tres valiosos puntos desde el corazón de El Mahalla.

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¿Qué significa el resultado?

Con esta victoria agónica, el Zamalek elevó su cuenta a 13 puntos para saltar al liderato de la clasificación por diferencia de goles sobre el Al-Ahly, tras cuatro triunfos y un único empate en cinco partidos.

En cambio, el Ghazl El Mahalla se quedó congelado en un solo punto y permanece en el vigésimo y último puesto, cerrando la tabla, con un único empate y cuatro derrotas, pese al desempeño combativo y al dominio que mostró ante uno de los grandes de la liga.