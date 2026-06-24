En vídeo: un gol que tardó cuatro años en llegar hace que Al-Haddad pase a la historia de Asia en el Mundial

Hassan Al-Haydos, estrella de Catar, marcó su primer gol en cuatro años y hizo historia en la Copa del Mundo.

Hoy, miércoles, Catar enfrentó a Bosnia en Seattle en la última jornada del grupo del Mundial 2026.

En el minuto 42, Al-Haydos remató al fondo de la red un centro raso y anotó el primer gol catarí del torneo.

Según Stats Foot, es el segundo qatarí en anotar en la Copa del Mundo tras Mohamed Montari, quien marcó en la derrota 1-3 contra Senegal en 2022.

Aunque la selección qatarí marcó en el 1-1 contra Suiza en la primera jornada, aquel tanto fue en propia puerta.

Según la cuenta «Mstershib» en X, con 35 años y 195 días es el segundo jugador asiático de mayor edad en anotar en un Mundial.

Solo le supera el iraní Ramin Rezaian, que marcó contra Nueva Zelanda hace nueve días con 36 años y 86 días.