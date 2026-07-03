Portugal venció 2-1 a Croacia y avanzó a octavos del Mundial tras un partido de ida y vuelta.

Con este triunfo, Portugal confirmó su candidatura y su preparación para las eliminatorias, pese a la resistencia croata.

Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos marcaron para Portugal, e Ivan Perišić descontó para Croacia. En octavos, Portugal se medirá a España en un duelo muy esperado.

Primera parte: dominio luso sin premio

Portugal dominó con posesión y ocasiones, pero chocó contra una defensa croata ordenada y disciplinada, así que el primer tiempo acabó sin goles.

El encuentro comenzó rápido: Portugal atacó con la velocidad de Rafael Leão, Pedro Neto y Nuno Mendes, y con el control de Bruno Fernandes y João Neves en el centro del campo, pero les faltó el toque final ante la portería de Dominik Livaković.

Los centros y corners generaron peligro con cabezazos de Cristiano Ronaldo, João Cancelo y Renato Vieira, aunque faltó precisión.

La ocasión más peligrosa la tuvo Bruno Fernandes, que disparó con fuerza desde dentro del área tras un contraataque rápido, pero el portero croata lo atajó con maestría.

Croacia, ordenada atrás, respondió con contraataques liderados por Budimir y Vlašić; el primero probó con un disparo dentro del área que salió alto.

A pesar de la presión lusa, Croacia mantuvo su orden defensivo y cerró los caminos hacia su portería.

En la primera parte, Rubén Dias vio la amarilla por una falta dura, lo que podía complicar la defensa en la segunda.

Portugal dominó la posesión y varió su ataque, pero faltó puntería, lo que cuestiona la presión alta sin goles.

Croacia, fiel a su plan de resistir y contraatacar, confía en la experiencia de sus jugadores y aguarda un error luso.

Segunda parte: gol croata y remontada lusa

Croacia presionó más y se adelantó en el 53’ con un gol de Perišić tras un saque de esquina.

La respuesta lusa llegó rápido: un gol de Ronaldo fue anulado por fuera de juego y un disparo de Liao golpeó el larguero.

La presión lusa forzó un penalti revisado por el VAR, que Cristiano Ronaldo transformó en el 68'.

Los lusos siguieron buscando la victoria, especialmente tras la salida de Ronaldo por Rubén Neves, pero chocaron con la defensa croata y con algunos contraataques peligrosos.

Portugal mostró superioridad técnica y física, así como una cómoda posesión, pero falló en la eficacia ante la portería, lo que preocupa de cara a las eliminatorias.

Croacia, por su parte, volvió a ser el “monstruo que no muere”: aguantó el dominio, aprovechó su ocasión y se defendió con valentía hasta el final.

Cuando ya se esperaba la prórroga, Gonçalo Ramos apareció para cerrar la historia.

En el 90+4, Ramos se elevó en el área y cabeceó un centro perfecto de Rafael Leão, batiendo la esquina inferior derecha.

Cuando la grada croata celebraba el empate, el VAR anuló el tanto y sentenció el partido. En el 90+13, Josko Gvardiol cabeceó a la red lo que parecía el gol de la prórroga.

La alegría duró segundos: el VAR revisó la jugada y, tras unos minutos de tensión, anuló el tanto por falta previa.

El pitido final confirmó la eliminación croata y el pase luso a octavos, entre la alegría y el susto.