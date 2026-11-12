En vídeo: un gesto humanitario de la estrella del Real Madrid: Diomande reparte dinero entre los aficionados

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El marfileño Yan Diomandé, extremo del Real Madrid, acaparó las miradas fuera del terreno de juego después de aparecer en un vídeo viral mientras repartía cantidades de dinero a varios aficionados de la selección de su país, que se habían congregado detrás de las vallas que rodean la concentración del combinado nacional para seguir a los jugadores, en un gesto que provocó una amplia reacción en las redes sociales.

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Esta iniciativa se produjo mientras el joven jugador se encontraba en la concentración de la selección de Costa de Marfil, en preparación para el enfrentamiento ante Gambia, ya que las imágenes publicadas por el sitio web "Le Média 100 Filtre" mostraron la interacción de Diomande con la afición y cómo entregaba billetes de francos CFA a los seguidores que se habían congregado para verlo.

El gesto del jugador del Real Madrid no se limitó a repartir dinero, ya que uno de los aficionados señaló, en un vídeo que circula, que Diomande le regaló una cesta de frutas junto a un billete de 10.000 francos CFA, es decir, el equivalente a unos 15 euros, afirmando que varios de los presentes se beneficiaron de la iniciativa del jugador.

La acción de Diomande recibió un amplio reconocimiento por parte de la afición marfileña, que vio en la escena una expresión del aprecio del jugador por el apoyo de sus compatriotas y de su interés por compartir parte de su éxito con ellos, especialmente teniendo en cuenta que su trayectoria experimentó un giro rápido en un corto período de tiempo, después de pasar de ser un jugador en ascenso a uno de los rostros jóvenes destacados del fútbol europeo.

Gran momento de forma

Diomande vive un gran momento de forma, ya que figura entre los jugadores del Real Madrid que han dado al entrenador José Mourinho un gran salto cualitativo durante las últimas semanas.

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Diomande logró cubrir el vacío que dejó su compañero Vinicius Junior e incluso lo puso en una situación muy comprometida antes de su regreso de la sanción en LaLiga.

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Diomande impuso su ley, especialmente en lo relativo a los regates, superando a todos los jugadores del Real Madrid esta temporada, tras convertirse en el segundo jugador con más éxito en los regates de LaLiga con 43 regates, y solo lo supera Lamine Yamal, que registró 57 regates, aunque el promedio del jugador del Real Madrid es mejor, ya que logra un regate cada 20 minutos, frente a un regate cada 23 minutos del astro del Barcelona, lo que enciende la pugna entre ambos por el título de mejor regateador.

Del Leganés y el Leipzig al Real Madrid

Diomande tiene 19 años, ya que nació en Abiyán el 14 de noviembre de 2006, y comenzó su camino hacia el profesionalismo a través de Estados Unidos, antes de trasladarse a España e incorporarse al Leganés en 2024, para luego vivir una experiencia con el Leipzig alemán en la temporada 2025-2026, donde llamó la atención con sus prestaciones ofensivas.

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Su brillo en la liga alemana lo llevó a dar un gran paso en su trayectoria, después de que el Real Madrid anunciara el 6 de agosto de 2026 su fichaje procedente del Leipzig, con un contrato que se extiende hasta el 30 de junio de 2033, para comenzar una nueva experiencia con la camiseta del club blanco.

El jugador se ha convertido en uno de los nombres que gozan de seguimiento popular en Costa de Marfil, en medio de su rápido ascenso a nivel de clubes y de selección, tras pasar de ser un joven talento a un jugador en las filas de uno de los mayores clubes del mundo.

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Este gesto se produce antes del esperado enfrentamiento entre Costa de Marfil y Gambia, que brinda a Diomande una nueva oportunidad de aparecer con la camiseta de la selección de su país, después de haber acaparado los focos esta vez con una iniciativa fuera del terreno de juego, que volvió a poner de relieve su vínculo con la afición de su nación.