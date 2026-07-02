En vídeo: un experto en arbitraje explica por qué se pitó penalti a favor de Bélgica contra Senegal

El penalti a favor de Bélgica ante Senegal en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026 generó polémica tras una revisión de siete minutos con el VAR.

El árbitro Saíd Martínez, asistido por el VAR Guillermo Pacheco Larios, tardó siete minutos en conceder la pena máxima a Bélgica.

Yuri Tielemans marcó el 3-2 en el último suspiro de la prórroga, el gol más tardío de un Mundial.

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¿Qué ocurrió?

Tielemans fue a por un centro en el área de Senegal y cayó tras una entrada del centrocampista Lamine Camara.

El árbitro no pitó falta en un primer momento e ignoró las protestas belgas.

El VAR intervino y solicitó revisar la jugada.

Tras revisar la jugada, el VAR confirmó que Camara había pisado a Tielemans por detrás sin tocar el balón y recomendó al árbitro revisar la repetición en la pantalla.

Tras revisar las imágenes durante varios minutos, el árbitro confirmó la falta y señaló penalti a favor de Bélgica.

El defensa senegalés complicó a su equipo.

El exárbitro inglés Andy Davies lo calificó de “decisión muy dura para Senegal, pues el contacto de Camara con la pierna de Tielemans fue leve”.

Y añadió en ESPN: «Desde el punto de vista arbitral, un defensa que entra así sin tocar el balón y golpea la parte posterior de la pierna del delantero se expone a que le piten falta».

Una vez el árbitro revisó las imágenes, le resultó difícil no señalar penalti, pues las imágenes del VAR mostraban un contacto claro sin que hubiera juego de balón.

Davies concluyó: «Sin embargo, dada la rigurosidad con que se ha usado el VAR en este torneo, la decisión podría haber ido en cualquier dirección».