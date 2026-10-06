Un experto en arbitraje zanjó la polémica en torno al penalti anulado a la selección de Emiratos Árabes Unidos, durante el partido ante su rival de Arabia Saudí en la final de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

La selección de Arabia Saudí se enfrentó a la de Emiratos Árabes Unidos, este martes, en el estadio Al Inmaa de Yeda, en el partido final de la vigésima séptima edición del torneo del Golfo.

En el minuto 38 del encuentro, el árbitro del partido señaló un penalti a favor de la selección de Emiratos Árabes Unidos, por una supuesta zancadilla a su jugador Bruno Oliveira dentro del área por parte de Hassan Tambakti, antes de desdecirse y no conceder el penalti tras recurrir al videoarbitraje.

El experto en arbitraje egipcio Mohamed Kamal Richa respaldó la decisión del videoarbitraje de anular el penalti, al no haber sido objeto de zancadilla el jugador de Emiratos Árabes Unidos dentro del área de Arabia Saudí.

Richa afirmó en declaraciones al diario saudí "Al Riyadía": "En el minuto 38, Oliveira, el delantero de Emiratos Árabes Unidos, aprovechó la posición del pie de Tambakti frente a él y se dejó caer sin que existiera un contacto que justificara señalar un penalti".

Y añadió: "La intervención de la sala del VAR fue acertada al llamar al árbitro a revisar la jugada en la pantalla, para que rectificara su decisión y anulara el penalti".