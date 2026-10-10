En vídeo: un experto arbitral zanja la polémica sobre el gol anulado a Watkins en el Clásico

Un experto en arbitraje ha zanjado la polémica sobre la validez del gol anulado al Al-Hilal en el clásico ante su rival tradicional, el Al-Ittihad.

El Al-Hilal recibió a su rival, el Al-Ittihad, este sábado, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la octava jornada de la Liga Roshn saudí.

En el segundo minuto del tiempo añadido de la primera parte, el delantero inglés Ollie Watkins marcó un gol para el Al-Hilal, tras rematar un centro al fondo de la red.

El árbitro saudí Khaled Al-Turais concedió el gol en un principio con normalidad, antes de recurrir después al videoarbitraje para anular la decisión alegando que Watkins había marcado el gol con la mano.

El experto en arbitraje Saad Al-Kathiri respaldó la decisión del árbitro del encuentro de anular el gol, al asegurar que el balón tocó la mano del delantero inglés antes de entrar en la portería.

Al-Kathiri declaró al diario saudí "Al-Jazeera": "La anulación del gol del delantero del Al-Hilal en el minuto 45+3 es una decisión correcta del árbitro tras recurrir al videoarbitraje, el delantero del Al-Hilal jugó el balón con la mano".

Cabe recordar que Watkins marcó el gol cuando el marcador señalaba una ventaja del Al-Hilal por 2-1, lo que significa que habría terminado la primera parte con tres goles de ventaja, algo que habría complicado las cosas al Al-Ittihad en la segunda mitad.