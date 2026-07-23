Un entrenador español reveló las cualidades que el portugués Samu Costa, centrocampista del Real Mallorca, aportará al Al Nassr en caso de que se complete su fichaje de forma oficial.

Informes periodísticos habían confirmado que el Al Nassr alcanzó un acuerdo con el Real Mallorca para hacerse con los servicios de Samu Costa durante el actual mercado de fichajes de verano, a cambio de 9 millones de euros.

El entrenador español David Martínez señaló en declaraciones a la cadena "Al Arabiya": "Conozco bien a Samu Costa, juega en el Real Mallorca, un club que siempre pelea por evitar el descenso a la segunda división".

Y añadió: "Samu Costa aportará al equipo fuerza, así como equilibrio en la faceta defensiva, porque es un jugador muy fino tácticamente y suele leer los partidos muy bien".

Y matizó: "No es brillante en lo técnico, pero toma muchas buenas decisiones durante los partidos, y normalmente prefiere jugar en la mitad del campo de su propio equipo, y no en la del rival".

Y prosiguió: "Siempre mantiene el ritmo de los partidos, algo que ayudará mucho a los delanteros, y por tanto su papel será fundamental para lograr el equilibrio en la defensa del equipo".

Respecto a su posición en el campo, Martínez dijo: "Con (Ange) Postecoglou, el Al Nassr jugará un fútbol ofensivo, e intentará dominar los partidos a través de los pases cortos y del avance del balón hacia adelante para jugar en el campo del rival".

Y continuó: "Samu Costa puede jugar en el centro del campo o en cualquier otra posición, pero eso dependerá de quién juegue con él, y también puede jugar entre los dos centrales para construir los ataques".

En cuanto a su relación con el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, el entrenador español dijo: "Desde mi punto de vista, el entrenador siempre quiere jugadores que se conozcan entre sí, porque el periodo de adaptación es más corto, y esa relación será beneficiosa para el club".

Y concluyó: "Samu Costa puede aportar equilibrio, y estoy seguro de que Cristiano Ronaldo lo recibirá con los brazos abiertos, y eso será beneficioso para el Al Nassr".