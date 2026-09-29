Abdullah Al Salem, delantero del Al Qadsiah, protagonizó un hecho poco habitual en el mundo del fútbol tras marcar su primer gol internacional con la selección de Arabia Saudita a los 33 años.

La selección saudí venció a la de Irak por 2-0 en el partido que las enfrentó este martes, en el estadio Al Inma de Yeda, en la tercera y última jornada de la fase de grupos de la Copa del Golfo.

Abdullah Al Salem abrió el marcador para la selección saudí en el minuto 54 del encuentro, tras aprovechar un balón suelto de Ahmed Basil, portero de Irak, para enviar la pelota a las redes vacías.

El gol fue el primero de Al Salem con la selección de Arabia Saudita, pese a que tiene 33 años, mientras disputaba su cuarto partido con el combinado.

Al Salem ya había hecho historia en marzo del año pasado, cuando el técnico francés Hervé Renard lo convocó para unirse a la selección saudí por primera vez en su carrera, a los 32 años.

Desde entonces, el delantero del Al Qadsiah participó como suplente ante China en las eliminatorias del Mundial 2026, y luego frente a Estados Unidos y México en la Copa de Oro 2025, antes de disputar su primer partido como titular ante Irak.

Cabe recordar que el jugador de 33 años cuenta con una gran trayectoria en la Roshn Saudi League, donde jugó para numerosos clubes, entre los más destacados el Al Nassr a préstamo en la segunda mitad de la temporada 2018-2019, además del Al Khaleej, el Al Ettifaq, el Al Feiha y, por último, el Al Qadsiah.