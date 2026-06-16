En vídeo: un aumento del 6000 %... El vencedor de los españoles arrasa en Instagram en 90 minutos

Al portero Josimar Díaz, conocido como «Fozinha», le bastó un partido en el Mundial para saltar de unos pocos miles de seguidores a la fama global tras el 0-0 histórico contra España.

Antes del partido tenía unos 45 000 seguidores en Instagram; a las 15:45, hora de la costa este de EE. UU., apenas dos horas después del pitido final, la cifra superó los dos millones y luego saltó a más de 2,7 millones, un aumento de más del 6000 % en pocas horas.

«USA Today» y otros medios estadounidenses registraron el salto de 43 000 a más de dos millones, o de 46 000 a 2,4 millones en un día.

La explosión no se debió a una campaña de marketing, sino a 90 minutos de resistencia ante el favorito al título: España, campeona de Europa, realizó 27 disparos, siete entre los tres palos, y su promedio de goles esperados fue de 2,10 según ESPN, pero se topó con un portero que lleva dos décadas dominando los campos africanos y de las ligas menores europeas.

Foziniya realizó siete paradas clave, entre ellas una estirada a un disparo lejano y un despeje sobre la línea a un cabezazo de Aymeric Laporte, manteniendo su portería a cero y otorgando a su país el primer punto en un Mundial.

La FIFA lo nombró mejor jugador del partido, convirtiéndolo en el portero más veterano en dejar su portería a cero en un Mundial y en el segundo jugador de mayor edad en debutar en el torneo.

El entrenador lo llamó «símbolo de resistencia», y el portero, con lágrimas mezcladas con sudor, recordó a su familia, que no pudo viajar por problemas de visado.

Curiosamente, el propio portero desconocía la magnitud de lo ocurrido fuera del campo. Tras el partido le informaron de que sus seguidores habían pasado de menos de 50 000 a millones, y su respuesta, que se viralizó, fue una sola palabra: «Increíble».