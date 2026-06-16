Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

En vídeo: un aumento del 6000 %... El vencedor de los españoles arrasa en Instagram en 90 minutos

Vozinha
Cabo Verde
World Cup
España vs Cabo Verde
España
Cabo Verde
España
EE. UU.

¿Qué pasó durante el partido entre España y Cabo Verde?

Al portero Josimar Díaz, conocido como «Fozinha», le bastó un partido en el Mundial para saltar de unos pocos miles de seguidores a la fama global tras el 0-0 histórico contra España.

Antes del partido tenía unos 45 000 seguidores en Instagram; a las 15:45, hora de la costa este de EE. UU., apenas dos horas después del pitido final, la cifra superó los dos millones y luego saltó a más de 2,7 millones, un aumento de más del 6000 % en pocas horas. 

«USA Today» y otros medios estadounidenses registraron el salto de 43 000 a más de dos millones, o de 46 000 a 2,4 millones en un día.

La explosión no se debió a una campaña de marketing, sino a 90 minutos de resistencia ante el favorito al título: España, campeona de Europa, realizó 27 disparos, siete entre los tres palos, y su promedio de goles esperados fue de 2,10 según ESPN, pero se topó con un portero que lleva dos décadas dominando los campos africanos y de las ligas menores europeas.

World Cup
España crest
España
ESP
Arabia Saudí crest
Arabia Saudí
KSA
World Cup
Uruguay crest
Uruguay
URU
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV

Foziniya realizó siete paradas clave, entre ellas una estirada a un disparo lejano y un despeje sobre la línea a un cabezazo de Aymeric Laporte, manteniendo su portería a cero y otorgando a su país el primer punto en un Mundial.

La FIFA lo nombró mejor jugador del partido, convirtiéndolo en el portero más veterano en dejar su portería a cero en un Mundial y en el segundo jugador de mayor edad en debutar en el torneo.

El entrenador lo llamó «símbolo de resistencia», y el portero, con lágrimas mezcladas con sudor, recordó a su familia, que no pudo viajar por problemas de visado.

Curiosamente, el propio portero desconocía la magnitud de lo ocurrido fuera del campo. Tras el partido le informaron de que sus seguidores habían pasado de menos de 50 000 a millones, y su respuesta, que se viralizó, fue una sola palabra: «Increíble».

Anuncios