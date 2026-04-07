En vídeo... ¡Un aficionado saudí anuncia que cambia su equipo, pasando del Al-Hilal al Al-Nassr!

Un aficionado del Al-Hilal ha dado una gran sorpresa al decidir cambiar de equipo para animar al vecino y rival histórico, el Al-Nassr, durante la próxima temporada.

Al-Hilal y Al-Nassr son considerados los rivales tradicionales más destacados de la Liga Saudí, y compiten por el título en la temporada actual, en la que «El Mundial» lidera la clasificación con 70 puntos, con una ventaja de 5 puntos sobre «El Líder», que ocupa el segundo puesto.

Un aficionado del Al-Hilal, llamado Saad, llamó a la emisora saudí «UFM» para anunciar que cambiaba de equipo y que, a partir de ahora, sería seguidor del Al-Nassr.

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El aficionado dijo: «Hay un tema que me molesta por las entradas. Es cierto que soy seguidor del Al-Hilal, pero todo el mundo apoya al Al-Nassr, desde la afición hasta la directiva, hasta el punto de que han rebajado el precio de las entradas para sus partidos a 10 riales».

Y añadió: «Por el contrario, en el Al-Hilal nadie hace lo mismo; el aficionado tiene que pagar 70 riales completos para asistir al próximo partido, y eso me desanima».

Y añadió: «Yo era fan del Al-Hilal y me gustaría asistir a todos los partidos, pero no puedo pagar 70 riales por cada partido siendo estudiante, así que ojalá fuéramos como el Al-Nassr».

Y continuó: «Lo que hace el Al-Nassr le está creando una nueva base de aficionados, ya sea por Cristiano Ronaldo o por otros motivos, y, para ser sincero contigo, mi lealtad al Al-Hilal ha disminuido y ahora ha aumentado hacia el Fares de Najd (Al-Nassr), y estaré presente en los próximos partidos del equipo».

Y concluyó: «Mi apego al Al-Nassr ha aumentado porque valora a su afición, y no hay otra como la suya, y porque el Al-Hilal también me decepcionó en la Liga de Campeones de Asia (la temporada pasada); vine desde Riad a Yeda para animarlo, pero no ganó el título».