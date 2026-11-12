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Nadie dio crédito a lo que sucedió en Praga: un balón alto, un extraño toque y, después, un silbato que puso el partido patas arriba. Una sola jugada bastó para dar la ventaja a España y meter a la selección de la República Checa en un nuevo aprieto, en uno de los penaltis más extraños que se han visto este año.

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El jugador de la selección checa Ambros se vio involucrado en uno de los penaltis más absurdos del año. El futbolista checo controló un balón alto con la mano dentro del área, provocando un penalti que dio la ventaja a España.

El balón impactó en él cerca del codo, y el centrocampista checo aprovechó ese contacto para suavizar y despejar la pelota, un gesto que nadie advirtió sobre el terreno de juego, pero que la tecnología del videoarbitraje sí detectó.

Tras revisar la jugada en el monitor, el árbitro montenegrino Nikola Dabanović no dudó y señaló el penalti, que Paina no desaprovechó: Álex Paina se adelantó y lo ejecutó con seguridad, abriendo el marcador para España desde el punto de penalti y desatando la celebración de La Roja en la capital checa.

La capital, Praga, acoge un enfrentamiento de la Liga de las Naciones de la UEFA, en el que se miden las selecciones de República Checa y España la tarde del jueves, en un partido que sobre el papel parece desigual, pero que encerró en su interior todos los ingredientes de la emoción y la polémica.

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La selección española vive uno de sus mejores momentos: La Roja aseguró su clasificación a los cuartos de final tras mantener su casillero sin derrotas en los cuatro partidos que disputó en la fase de grupos, después de lograr el pleno y sumar 12 puntos.

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Tras su histórica coronación con el título del Mundial 2026, la selección española sigue siendo la máxima favorita para ganar el título de la Liga de las Naciones de la UEFA el próximo junio, un título que quiere añadir a sus vitrinas para confirmar su dominio total sobre el fútbol mundial.

En cambio, la selección checa, que ya quedó eliminada de la competición, todavía tiene por delante dos partidos en el torneo, pese a no haber conseguido ninguna victoria en el tercer grupo del primer nivel. Y debido a su modesto rendimiento, la selección checa, dirigida por el entrenador Santi Denia, perdió la oportunidad de clasificarse a los cuartos de final, e incluso se enfrenta al riesgo de descender al segundo nivel, al no haber logrado sumar ningún punto.

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La jugada de Ambros vino a resumir el sufrimiento de República Checa en este torneo. En el momento en que la selección intentaba resistir ante el campeón del mundo, llegó una mano incomprensible que abrió la puerta a España. No fue una mano cualquiera, sino un intento evidente de controlar el balón con el brazo, como si el jugador hubiera olvidado que jugaba al fútbol y no al baloncesto.

Y aunque la jugada pasó inicialmente sin que nadie reparara en ella, la tecnología del vídeo estuvo al acecho: el árbitro de vídeo llamó al árbitro principal para revisar la jugada, y en cuanto la vio en el monitor no tuvo más opción que señalar el penalti, porque el contacto fue evidente y el provecho obtenido también lo fue.

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Paina no necesitó invitación: se adelantó con la seguridad de los grandes y colocó el balón en la red, dando a España el gol de la ventaja y asestando un duro golpe moral a la selección checa, que soñaba con lograr un resultado positivo ante su afición.

Este gol refleja la personalidad de la actual selección española, un equipo que no necesita muchas ocasiones para marcar y que sabe cómo aprovechar los errores de los rivales, aunque sean errores extraños como el que cometió Ambros. Porque la selección que sumó 12 puntos en 4 partidos y se coronó campeona del mundo hace unos meses no perdona a ningún rival que cometa un desliz ante ella.

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En cuanto a República Checa, su sufrimiento aumenta partido tras partido. El equipo que hasta ahora no ha sumado ningún punto se encuentra ahora amenazado con el descenso al segundo nivel, lo que supondría un golpe doloroso para el fútbol checo, que esperaba recuperar su lugar entre los grandes.

Y al final, la jugada de Ambros seguirá siendo el tema de conversación de todos en este partido. Una jugada extraña, un penalti aún más extraño y un gol que dio la ventaja a España, que confirmó que al campeón del mundo le basta un solo toque, aunque sea con la mano del rival, para escribir un nuevo capítulo de su dominio.