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Al Ahli v Al Jndal: The King's CupGetty Images Sport
Traducido por

En vídeo | Demiral: Conozco a Ibáñez más que a mi esposa, y esto es lo que distingue al Al Ahli

M. Demiral
R. Ibanez
Al Ahli
1ª División
Turquía
Brasil
Arabia Saudí

¿Qué dijo el defensa turco?

El turco Merih Demiral, defensa del Al-Ahli saudí, expresó su felicidad por jugar junto al brasileño Roger Ibáñez en el eje de la defensa durante los últimos años, asegurando que lo entiende más que a su esposa.

Demiral dijo, en declaraciones al pódcast "The Mo Show": "Soy muy afortunado (de jugar junto a Ibáñez), y estoy seguro de que él siente lo mismo, porque este es nuestro cuarto año juntos, y espero que juguemos juntos durante muchos años".

Y añadió: "Entre nosotros hay algo especial, y hablamos de ello la semana pasada de manera espontánea cuando estábamos en el entrenamiento, pues él quería hacer algo concreto y notó que yo sabía lo que iba a hacer".

Y agregó: "Me dijo: 'Tú sabes lo que voy a hacer de antemano', y le respondí: 'Por supuesto, te conozco más que a mi esposa, porque te veo más de lo que veo a mis hijos, y sé todo lo que vas a hacer incluso fuera del campo'".

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07 nov 2026

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Demiral juega junto a Ibáñez desde que ambos se incorporaron a las filas del Al-Ahli en el verano de 2023, formando desde entonces un muro infranqueable que contribuyó a que el equipo se coronara dos veces con el título de la Liga de Campeones de Élite de Asia y una vez con la Supercopa saudí.

Por otra parte, el defensa turco habló sobre lo que distingue al Al-Ahli desde su llegada hace cerca de 3 años, cuando dijo: "Considero que lo que distingue a nuestro equipo y a nuestro club de los demás es que somos una sola familia".

Y concluyó: "Somos una sola entidad, la afición, el club y los jugadores juntos; ese es nuestro secreto, y creo que eso no lo tiene nadie más, y lo mantendremos, y mientras estemos aquí mantendremos ese espíritu, así que no hay por qué preocuparse por eso".

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