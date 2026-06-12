Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
President Trump Signs Proclamation In Oval OfficeGetty Images News

Traducido por

En vídeo: Trump sorprende a Pochettino y enciende el entusiasmo de la selección estadounidense

USA
World Cup
USA vs Paraguay
Paraguay
USA vs Australia
Australia
EE. UU.
Paraguay
Australia

¿Qué hizo el presidente de los Estados Unidos?

El entrenador argentino Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, habló por teléfono con el presidente Donald Trump sobre la preparación del equipo para la Copa del Mundo de 2026, que el país organizará junto a Canadá y México.

La cuenta de la selección publicó en X un video con fragmentos de la charla,en la que también participaron los jugadores.

Durante la llamada, Trump le dijo: «Te he llamado para decirte que eres un hombre fantástico y un entrenador excepcional. Conozco tu trayectoria y tus logros, y también sé de la calidad de tus jugadores. Creo que tenéis una oportunidad real de llegar lejos en el torneo, y solo quería desearos mucha suerte».

Trump añadió: «Sé lo buenos que son, tienen muchas posibilidades de ganar el título... ¡Solo quería desearles mucha suerte!».

La llamada se realizó pocas horas antes del debut de Estados Unidos ante Paraguay en Los Ángeles, partido que Trump no asistirá. 

World Cup
USA crest
USA
USA
Paraguay crest
Paraguay
PAR
World Cup
USA crest
USA
USA
Australia crest
Australia
AUS

Aunque no suele seguir el fútbol, prometió seguir el torneo y apoyar al equipo.

La afición espera que el equipo local alcance las rondas finales del torneo que organiza.

Anuncios