El Atlético de Madrid se llevó el derbi de la capital española ante su eterno rival, el Real Madrid, tras imponerse por (2-1) la tarde de este domingo, en el duelo que enfrentó a ambos dentro de la séptima jornada de LaLiga.

Tras el final del encuentro, una imagen del árbitro Ortiz Arias desató una gran polémica, después de que apareciera abandonando el terreno de juego con una sonrisa, en medio del estado de enfado que se apoderó de los jugadores del Real Madrid y de su afición por una serie de decisiones arbitrales polémicas durante el derbi.

La cuenta oficial del programa "El Chiringuito" señaló en la plataforma "X": "Ortiz Arias, árbitro del partido del derbi, abandona el terreno de juego riéndose".

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El derbi presenció numerosas situaciones arbitrales polémicas, después de que el Real Madrid protestara por la no exhibición de la tarjeta roja en más de una ocasión durante la primera parte.

Las situaciones más destacadas fueron la entrada de Cuti Romero sobre Jude Bellingham, además de la entrada de Kang In Lee sobre Federico Valverde, ya que el canal del Real Madrid consideró que ambas entradas merecían la exhibición de la tarjeta roja.

Según la visión del canal del Real Madrid, la expulsión de los jugadores habría obligado al Atlético de Madrid a completar el partido con nueve jugadores, sin embargo, el árbitro Ortiz Arias no mostró la tarjeta roja en ninguna de las dos situaciones durante la primera parte.

En cambio, la segunda parte presenció la exhibición de la tarjeta roja a Dean Huijsen, defensa del Real Madrid, tras una entrada que requirió la intervención de la tecnología del videoarbitraje asistente "VAR", con lo que el conjunto blanco completó el partido con diez jugadores.

Las decisiones arbitrales encendieron un estado de polémica tras el pitido final, especialmente ante la derrota del Real Madrid frente a su vecino el Atlético de Madrid por (2-1) en un derbi que presenció numerosas entradas, roces y decisiones que dieron lugar al debate.