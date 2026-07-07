En vídeo: Tras su comentario irónico sobre Lamine Yamal... ¿Se cumplirá la profecía de Lekjaa en el Mundial?

En unas declaraciones irónicas y diplomáticas, Fawzi Lakjaâ, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, volvió a mencionar el caso de Lamine Yamal. Aseguró que las puertas de Marruecos «siempre estarán abiertas» para la estrella española y añadió una frase impactante.

En una extensa entrevista con el periódico francés «Unzi Mondial», Lekjaa recordó que el jugador podría haber vestido la camiseta de los «Leones del Atlas» antes de elegir «La Roja» en 2023.

Nacido en las afueras de Barcelona y formado en las categorías inferiores de España, el jugador podía haber elegido a Marruecos, país de su padre, Munir Nasraoui.

Lakjaa admitió que el delantero del Barcelona «lo valoró brevemente» tras el histórico logro de los Leones del Atlas en el Mundial 2022.

La Federación Marroquí hizo «esfuerzos incansables» en reuniones en Marruecos y España, pero no logró cambiar su decisión.

El presidente de la Federación afirmó: «Respetamos la decisión de Jamel y nunca nos opusimos a ella; nunca cambiamos nuestro trato hacia Jamel ni hacia su familia, que, por lo que sé, viene a menudo a pasar las vacaciones, sobre todo a las regiones del norte, su lugar de origen, donde siempre serán bienvenidos».

Lakjae lanzó su declaración más polémica al decir con tono sarcástico: «Lamine Jamil… No conozco a ningún español que se llame Jamil», en alusión a que el nombre completo del jugador es «Lamine Yamal Nasraoui Ibana», y que él ha optado por que en su camiseta solo figuren sus dos primeros nombres: Lamine y Yamal.

La historia de los dos nombres se remonta a un gesto de gratitud de sus padres hacia dos hombres que ayudaron a la familia durante las difíciles circunstancias que atravesó su madre durante el embarazo, por lo que le pusieron sus nombres como muestra de agradecimiento.

Lakjaa subrayó que Marruecos no ve la doble nacionalidad con frustración u orgullo: «Para nosotros es solo fútbol. Jugar con una selección por elección no afectará nuestros lazos con el país».

Y añadió: «Nuestra historia y nuestra civilización nos llenan de orgullo, y este crece cuando marroquíes contribuyen a la selección de nuestra vecina España».

Antes del Mundial, Lakjae bromeó: «Ojalá nos toque España para ver si tomó la decisión correcta». Su deseo podría cumplirse en la semifinal del 14 de julio si Marruecos vence a Francia y España a Bélgica.